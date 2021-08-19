Son Dakika: Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci! Müjde geldi...
Adana Demirspor maçı öncesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle takımını yalnız bırakan Enner Valencia formasına kavuşuyor. Sakatlığını atlatan deneyimli oyuncu, Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Antalyaspor maçında forma giyebilecek.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Enner Valencia'dan güzel haber geldi.
Adana Demirspor müsabakası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan başarılı futbolcu, ligin açılış mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.
Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi durumunda Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyebilecek.