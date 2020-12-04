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Futbol
Haber Giriş: 04.12.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi!
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Süper Lig’in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 11.00’da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Koronavirüsü atlatan Enner Valencia takımla birlikte çalıştı. Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde bireysel program dahilinde çalışırken; Nazım Sangare ve Harun Tekin de kendileri için hazırlanan bireysel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Mbwana Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti ile Kemal Ademi’nin de tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Son Dakika | Fenerbahçede Enner Valencia gelişmesi

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