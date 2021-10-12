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Son Dakika: Fenerbahçe'de Enner Valencia bilmecesi! Trabzonspor öncesi düşündüren senaryo...

#Fenerbahçe#Enner Valencia#Trabzonspor
Son Dakika: Fenerbahçede Enner Valencia bilmecesi Trabzonspor öncesi düşündüren senaryo...

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın durumu sarı lacivertli ekibi düşündürüyor. Ekvador formasıyla skorer oyununu sürdüren deneyimli oyuncu, yoğun maç ve seyahat takvimi sebebiyle Trabzonspor müsabakasında süre alamama tehlikesiyle karşı karşıya.

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Spor Arena Detay - Milli ara dönüşü Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Enner Valencia belirsizliği yaşanıyor.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador formasıyla Bolivya ağlarını 2 kez, Venezuela ağlarını ise 1 kez sarsarak 2 maça 3 gol sığdıran formda oyuncu, Kolombiya mücadelesini kaçırabilir.

Ekvador basınında yer alan haberlere göre; Bolivya ve Venezuela maçlarına performansıyla damga vuran Enner Valencia, yaşadığı hafif sakatlık ve yorgunluk sebebiyle Kolombiya karşısında riske edilmeyecek. Haberde, deneyimli futbolcunun Perşembe gecesi oynanacak maça kadar %100 hazır olamayabileceği kaydedildi.

Son Dakika: Fenerbahçede Enner Valencia bilmecesi Trabzonspor öncesi düşündüren senaryo...

HOCASI YORGUNLUĞUNU DOĞRULADI

Venezuela karşısında takımın tek golünü atan Enner Valencia'nın 65. dakikada oyundan alınmasına ve öğrencisinin sağlık durumunda ilişkin açıklamalarda bulunan Ekvador Milli Takım teknik direktörü Gustavo Alfaro, dedikodulara son noktayı koydu.

31 yaşındaki futbolcuyu yorgunluğu sebebiyle oyundan aldığını anlatan Gustavo Alfaro, "Enner Valencia ile konuştum. Kaslarında problem olduğunu ve fiziksel olarak çok yüklenildiğini söyledi. O yüzden ben de onu kenara almaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE'NİN İKİ İHTİMALLİ BEKLEYİŞİ

Süper Lig'de 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Enner Valencia'dan gelecek haberleri yakından takip ediyor.

Ekvador forması giyen futbolcu, Kolombiya maçında forma giymesi durumunda Türkiye'ye dönüş programı bir hayli sıkışacak. Kolombiya mücadelesinin ardından İstanbul'a uçacak olan Ekvadorlu futbolcu, daha sonra Trabzon'a geçerek takıma katılacak.

Son Dakika: Fenerbahçede Enner Valencia bilmecesi Trabzonspor öncesi düşündüren senaryo...

KAFİLEYE YETİŞEMEZSE İSTANBUL'DA KALACAK

Milli arada 40 saate yakın uçuş gerçekleştirecek olan Enner Valencia, Kolombiya karşısında süre alması durumunda Trabzonspor mücadelesinden 67 saat önce Kolombiya'da sahaya çıkmış olacak ve sonrasında söz konusu 67 saat içinde bir dizi seyahat gerçekleştirecek.

Bu senaryoda Enner Valencia, Trabzon'a Cumartesi günü öğleden sonra geçecek olan Fenerbahçe kafilesine yetişmesi halinde dahi takıma Trabzon'da katılabilecek. Yetişme şansı kalmaması durumunda ise İstanbul'da kalacak. Yıldız oyuncunun takıma yetişmesi halinde Trabzonspor karşısında süre alıp almayacağına teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.

 ERKEN DÖNEBİLİR AMA YA DURUMU DAHA CİDDİYSE?

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Yorgunluğu ve hafif kas sakatlığı sebebiyle Kolombiya maçında forma giymeme ihtimali de bulunan Enner Valencia, bu senaryoda ise milli takımdan özel izin alarak Türkiye'ye erken dönebilir. Tedavisi ve dinlenme sürecü İstanbul'da takip edilebilecek oyuncu, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda kadroya dahil edilebilir.

Ancak sakatlığı ve yorgunluğunun tahmin edilenden daha ciddi çıkması durumunda bu kez Enner Valencia, Türkiye'ye erken dönmesine ve kafileye yetişmesine rağmen Trabzonspor karşısında forma şansı bulamayabilir.

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Son Dakika: Fenerbahçede Enner Valencia bilmecesi Trabzonspor öncesi düşündüren senaryo...

ENNER VALENCIA'NIN YOĞUN TAKVİMİ

Geçtiğimiz hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bolivya'ya karşı forma giyen Valencia, ardından milli takımla Venezuela'ya uçtu ve Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece oynanan Venezuela maçında sahada yer aldı.

Bu müsabakalarda 3 gol kaydeden Fenerbahçeli golcü, ardından tekrar ülkesi Ekvador'a döndü ve bu hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece oynanacak Kolombiya karşılaşmasının kadrosunda yer alması halinde Kolombiya'ya gidecek.

REKORUNU GELİŞTİRİYOR

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Ekvador Milli Takımı'nda görev aldığı 66 resmi karşılaşmada 34 gole ulaşan Enner Valencia, ülkesinin en skorer futbolcusu unvanını geliştirmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ GOL SİLAHI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 5 gol ve 2 asist kaydeden Enner Valencia, sarı lacivertli takımın en önemli gol silahı konumunda.

ENNER VALENCIA OLMAZSA?

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Enner Valencia'dan faydalanamaması durumunda Trabzonspor karşısında hücum planlarını Mergim Berisha, Deigo Rossi ve Mesut Özil üzerine kurması bekleniyor.

 

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Trabzonspor