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Son Dakika: Fenerbahçe'de Enner Valencia alev aldı! Erling Haaland ve Robert Lewandowski'yi geride bıraktı...

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#Enner Valencia#Erling Haaland#Robert Lewandowski
Son Dakika: Fenerbahçede Enner Valencia alev aldı Erling Haaland ve Robert Lewandowskiyi geride bıraktı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 14:23

Süper Lig'de ilk 7 hafta itibariyle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Enner Valencia, dünyaca ünlü forvetler Erling Haaland ve Robert Lewandowski'yi geride bıraktı.

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Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan ve Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alan Enner Valencia, Manchester City forması giyen Erling Haaland ile birlikte Barcelona'dan Robert Lewandowski'yi geride bıraktı.

32 yaşındaki deneyimli forvet, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde 3+ gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim olmayı başardı. 330 dakikada 7 gol üreten Enner Valencia, sahada kaldığı her 330 dakikada bir gol atmayı başardı.

Manchester City'den Erling Haaland 575 dakikaya 11 gol sığdırarak 52 dakikada bir gol ürettti. Barcelona'nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski ise 449 dakikada 8 gol atarak her 56 dakikada bir rakip fileleri sarstı.

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FENERBAHÇE GOL MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ

Opta verilerine göre; bu sezon bir Süper Lig maçında beş oyuncusu gol atan ilk takım olan Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı bir önceki karşılaşmada kaydettiği beş golü de yine farklı oyunculardan bulmuştu (Mart 2022).

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe ayrıca lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Sarı lacivertliler ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım konumunda.

TEK RAKİBİ PSG

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe.

PSG: 3.6 (7 maç 25 gol)
Fenerbahçe: 3.3 (6 maç 20 gol)

GEÇEN SEZONA GÖRE ÇOK FARKLI

Geçen sezon Süper Lig'de sadece bir maçın ilk yarısında rakip filelere üç gol gönderebilen Fenerbahçe (vs Çaykur Rizespor), bu sezon henüz yedinci haftada bunu iki kez başardı (vs Alanyaspor & Kasımpaşa).

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#Enner Valencia#Erling Haaland#Robert Lewandowski

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