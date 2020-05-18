Son dakika! Fenerbahçe'de Emre'nin ardından kaptan kim olacak? Tarihte 3. kez...

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda kaptan olması bekleniyor. Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından takımın saha içindeki liderliğini üstlenecek. Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda kaptan olması bekleniyor. Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından takımın saha içindeki liderliğini üstlenecek. Tecrübeli futbolcunun net maaşı 2 milyon 750 bin Euro. Bonuslarla bu rakam 3 milyon 500 bin Euro'yu buluyor. Yönetim, yeni transferlerde en fazla bir isme daha bu kadar yüksek ücret teklif edecek ve takımda Gustavo'dan fazla maaş alan bir futbolcu olmayacağı öğrenildi.

Şu anda kadrodaki bir diğer yüksek ücretli isim olan Kruse ile ise indirim yapmaması takdirde yolların ayrılması planlanıyor.

3. YABANCI KAPTAN OLACAK!

Gustavo Fenerbahçe'de kaptanlık bandını taktığı takdirde sarı-lacivertlilerin 3. yabancı kaptanı olacak. Fenerbahçe'de daha önce Toni Schumacher ve Alex de Souza yabancı futbolcular olarak kaptanlık yapmıştı. (Sabah)

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