Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun veda günü!

Spor Arena / Süleyman ARAT - 1996’dan bu yana Galatasaray, Inter, Newcastle, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giyen 39 yaşındaki Emre, futbolculuk kariyerinde toplam 808 maç oynadı.

Milli futbolcu, formasını giydiği takımlarda 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 1 La Liga, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası ve 2 Süper Kupa olmak üzere toplam 17 kupa kaldırdı. Öte yandan, geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Tahir Karapınar da Rize karşısında son kez bu unvanla sahaya çıkacak.

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