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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun veda günü!
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Futbol
Haber Giriş: 25.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun veda günü!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun veda günü!
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Sezonun son karşılaşmasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Fenerbahçe’de, futbolu bırakıp sportif direktörlüğe geçecek olan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerindeki son maçına çıkacak.

Spor Arena / Süleyman ARAT - 1996’dan bu yana Galatasaray, Inter, Newcastle, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giyen 39 yaşındaki Emre, futbolculuk kariyerinde toplam 808 maç oynadı.

Milli futbolcu, formasını giydiği takımlarda 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa, 1 La Liga, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası ve 2 Süper Kupa olmak üzere toplam 17 kupa kaldırdı. Öte yandan, geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Tahir Karapınar da Rize karşısında son kez bu unvanla sahaya çıkacak.

 

Son Dakika | Fenerbahçede Emre Belözoğlunun veda günü

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