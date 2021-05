Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kafasındaki futbol oturuyor! "O kaliteye sahip değil, hepsi gönderilecek..."

UEFA Pro Lisans sahibi teknik direktör Turgay Altay, Fenerbahçe'nin sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışından pes etmediği mücadeleyi Spor Arena YouTube kanalında gerçekleştirilen canlı yayında değerlendirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'la 12 yıl boyunca çalışan deneyimli futbol adamı, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu yönetiminde yeni bir kimliğe büründüğünü ve oyun felsefesinde belirgin bir değişim olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu'nu cesaretinden dolayı tebrik eden Turgay Altay, Fenerbahçe'nin büyük takım oyunu oynamaya çalıştığını ve Emre Belözoğlu'nun da büyük takım hocası refleksleri gösterdiğini anlattı. Altay ayrıca, sarı lacivertli ekibin yeni sezonda Emre Belözoğlu ile yola devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

"MERT HAKAN YANDAŞ, GÖKHAN GÖNÜL, NAZIM SANGARE VE VALENCIA YETERLİ DEĞİL"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun oynattığı ve kültür olarak oturtmak istediği futbol özelinde mevcut kadroyu değerlendiren Turgay Altay, orta saha havuzunda yer alan Mert Hakan Yandaş'ın bu oyunu oynayabilecek kalitede olmadığını savundu. Altay ayrıca mevcut santrforların hiçbirinin bu oyun için yeterli olmadığını ifade ederek sezon sonunda hepsinin gönderileceğini öne sürdü.

Yeni sezonda sarı lacivertli ekibin en büyük silahının Mesut Özil olacağını ifade eden Turgay Altay, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için A planındaki golcünün Enner Valencia olamayacağının altını çizerek daha üst seviye bir forvet olması gerektiğini dile getirdi. Sarı lacivertlilerin 4-5 kaliteli transfere ihtiyacı olduğunu söyleyen Altay, Emre Belözoğlu'nun İrfan Can Kahveci'yi transfer etmesinin en büyük sebebini ve aklındaki oyun planını da anlattı.

Öte yandan Altay, mevcut sağ bekler Nazım Sangare ve Gökhan Gönül'ün de Emre Belözoğlu'nun oynattığı futbola uygun olmadığını dile getirdi.

"YENİ SEZONDA MESUT ÖZİL BÜYÜK BİR AVANTAJ OLACAK"

"Fenerbahçe'nin ana problemlerinden bir tanesi devşirme oyuncularla oynuyor olması. Valencia son maçlarda oyuna adapte oldu, ikinci forvet aslında. Gezinmesiyle ve defans arkasına sarkmasıyla bir parça fayda sağladı. Kanat orijinli, üst seviyede iki oyuncusu var. Bir tanesi Diego Perotti. Sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle fayda sağlanamadı. Devre arasında alınan Osayi Samuel'in de yeterli performansı verememesinden ötürü Fenerbahçe buralarda devşirme oyuncularla oynuyor. Bu sistemle oynanacaksa Mesut Özil'in bu pozisyonda kullanılması önümüzdeki sezon için avantaj olacaktır."

"NAZIM SANGARE VE GÖKHAN GÖNÜL BU OYUN ŞABLONUNA UYGUN DEĞİL"

"Fenerbahçe'nin mevcut sağ bekleri Nazım Sangare ve Gökhan Gönül'ün şu an oynanan oyun şablonuna uygun olmadıklarını düşünüyorum. Ozan Tufan zaten o bölgenin oyuncusu değil. Mesut Özil kenarda oynadığı zaman kendini içeriye atıp, içerde bağlantı kurup, son pası atma yetisine sahip. Mesut Özil'in yaratacağı o alanı, koridoru kullanabilecek daha ofansif, 1'e 1'i kuvvetli ve asist zone'a girebilen bir oyuncuya ihtiyaç var."

"MERT HAKAN YANDAŞ BU OYUNU OYNAYABİLECEK KALİTEDE DEĞİL"

"Mesut Özil önümüzdeki sezon için Fenerbahçe adına bir fırsat transferi. Fiziksel olarak bu seneyi kenara koyarsak, hazırlık periyodu geçirdikten sonra farklı olacaktır. Mesut Özil o pozisyonda ritm kazandıkça Fenerbahçe'nin yeni sezonda en önemli silahı olacaktır. Emre Belözoğlu'nun İrfan Can'ı özellikle istemesinin ön önemli sebebi zaten 4-3-3'ün sağ içinde kullanacak olması. İrfan Can'ın fizik ve oyun devamlılığını arttırması gerekiyor. İrfan'ın daha fazla ceza sahasına girmesi gerekiyor. Bu yönünü geliştirirse Fenerbahçe'ye daha katkılı olur. Mesut Özil, İrfan Can ve Pelkas çok dinamik oyuncular. İsim vermeyeyim ama Fenerbahçe'nin bazı oyunculardan kalite olarak aynı verimi alma şansı yok. Mert Hakan oynadığı zaman iyi niyetli, çalışkan ve katkı veriyor ama bu oyunu oynayabilecek kalitede değil. Oyuncu profili olarak geniş alanda oynamayı seven bir isim. Önümüzdeki sezon benim tahminim, şu an Pelkas'ın kanatta oynadığı bölgeye net kaliteli, seviye atlatabilecek bir kanat alınarak Pelkas sol içte kullanılabilir."

"MEVCUT SANTRFORLARIN HEPSİ GİDECEK"

"Valencia'nın bu sezonki performansının, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin A planında yer alması için yeterli olacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'nin mevcut santrforları arasında şu an oynanan oyuna uygun oyuncu yok. Muhtemelen hepsi gidecek. Fenerbahçe'nin ana ihtiyacı, bu oyunu oynayabilecek, Valencia'nın bir seviye üstünde dinamik bir forvet. Çünkü Valencia tek başında bütün sezonu kaldırabilecek seviyede değil. Hem oyuncu profili hem de fiziksel olarak. Ben seneye oraya çok net bir oyuncu alınarak Fenerbahçe'nin çıtayı bir tık daha yükselteceğini düşünüyorum. Bir kanat oyuncusu ve bir forvetler, fazla transfer yapmadan kalitenin arttırılması gerekiyor. 4-5 kaliteli transfer şart."

"EMRE BELÖZOĞLU İLE YOLA DEVAM EDİLİR"

"Fenerbahçe gibi büyük takımların kendi DNA'sına uygun oyun felsefesi seçmesi gerekiyor. Bu açıdan oynanan son 7 maça baktığımızda oynanan oyunun Fenerbahçe açısından uygun olduğunu söyleyebiliriz. Taraftarlar ve izleyenler memnun ancak geliştirilmesi gereken parçalar da fazla. Gelecek sezon takımı tanıyan, oyuncuları seçmiş olan bir hocayla devam etmek isteyeceklerdir. Şu an takım başında sportif direktör iken transferleri yapmış bir teknik adam var. Süper Lig zor bir lig. Deneyimli bir teknik adam bile gelse uyum sağlamak kolay değil. Ben Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda takım başında olacağını ve olması gerektiğini düşünüyorum. Emre Belözoğlu her zaman kazanmayı isteyen, her zaman bir fazlasını isteyen, takımın hiçbir zaman ciddiyetten taviz vermemesini isteyen bir futbol adamı."