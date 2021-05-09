Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan maçı çeviren hamle! Hikmet Karaman itiraf etti...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig 40. hafta mücadelesinde deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ikiye düşüren Fenerbahçe, şampiyonluk inadını sürdürüyor.

Kritik MKE Ankaragücü deplasmanında henüz 3. dakikada Alper Potuk'un golüyle 1-0 geriye düşen sarı lacivertlilerde teknik patron Emre Belözoğlu, taktiksel olarak erken bir değişikliğe imza attı.

MAÇI ÇEVİREN HAMLE

MKE Ankaragücü karşısında Ozan Tufan'ı sağ bekte başlatan Emre Belözoğlu, şok etkisi yaratan golün ardından 35. dakikada radikal bir hamleyle orta sahadan Mert Hakan Yandaş'ı oyundan aldı. Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren Gökhan Gönül sağ beke geçerken, Ozan Tufan ise orta sahaya kaydı.

Bu değişikliğin ardından oyuna ortak olan ve beraberlik sayısı için baskısını arttıran Fenerbahçe, 35. dakikada orta sahaya geçen Ozan Tufan'ın yalnızca 7 dakika sonra 42. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmeyi başardı.

HİKMET KARAMAN BU DEĞİŞİKLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

MKE Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman, mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Emre Belözoğlu'nun bu hamlesine ayrı bir parantez açtı. Karaman, "Minimum 2-0 olması lazımdı. Ozan Tufan'ın sağ bekten orta sahaya geçmesi ve Gökhan Gönül'ün sağ beke gelmesi beraberlik golünü getirdi. Ozan Tufan'ın orta sahaya geçmesi, orta sahadaki güç dengesini değiştirdi." ifadelerini kullandı.