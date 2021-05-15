Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan itiraf: 'Geçen hafta...'

Emre Belözoğlu'nun sözleri şu şekilde:

Ufak bir umudumuz var, rakiplerimizin şansı bizden çok daha fazla. 10. maçıma çıkıyorum. Oynadığımız takımların bu 10 haftada hepsinin direkt hedefleri vardı. Mutlu bitirmek, kazanmak istiyoruz. Rakiplerimizin ne yapacağına ondan sonra bakacağız.

"Geçen hafta kolay değildi, her gecenin bir gündüzü var"

Geçen hafta kolay değildi. Gecenin sonunda bir gündüz var. Hayat devam edecek. Fenerbahçe'nin son maçı, son haftaya kadar bu yarışın içerisinde olacağımızı söylemiştik. Rakiplerimizin bizden daha avantajlı olduğu gerçeğini kabul ederek, kazanmak istiyoruz. Zorlu haftalarda bu göreve soyunduk. Bugün kazanmak istiyoruz, ondan sonra rakiplerimizin ne yaptığına bakacağız.

Mesut ve İrfan aramızda değil. Onların yerine daha farklı oyuncuları tercih ettik. Bugün karşımızda rakibine göre formasyon değiştiren, çok saygı duyduğum bir teknik adam var.

Gustavo: Lig bittikten sonra değerlendirmemizi yapacağız

Gerçekten çok önemli bir maç. Kazanmamız ve inanmamız gerekiyor. Hala ana hedefimiz için çalışıyoruz. Lig bittikten sonra neleri iyi yaptığımızı, neleri kötü yaptığımızı değerlendiririz.

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