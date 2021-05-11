Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan İsrail'e tepki!

Sözlerine Kudüs'te ve Gazze'de hain saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki göstererek başlayan Emre Belözoğlu; "Futboldan önce bir şeyler söylemek istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kudus'teki görüntüler için de çok üzgünüm. Dünyada yeri yok bunun. Kudüs'teki bu zulme göz yumanlara da yazıklar olsun demekten başka diyecek bir şeyim yok. Bunun dini ırkı yok. İnanca saygısı olmayanların dünyada yeri de yok. Bu görüntüleri görmekten çok üzgünüm." dedi.

Maçla ilgili de konuşan Belözoğlu; "Bizim en büyük hedefimiz Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyonluğa ulaştırmak. Bu hedefe ulaşmak için de kazanmak zorundayız. Bugün çalıştığımız yerden gelirse maç kazanan taraf biz olacağız." sözlerini kullandı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR, 'ÖZGÜR FİLİSTİN' TİŞÖRTLERİYLE ISINDI

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınma çalışmalarına üzerinde 'Özgür Filistin' yazılı tişörtlerle çıktı.

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