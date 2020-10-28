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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan sözleri
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Haber Giriş: 28.10.2020 - 21:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan sözleri

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan sözleri
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Haber Global'de katıldığı programda Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan ile ilgili konuştu.

 Emre Belözoğlu'nun Arda Turan sorusuna yanıtı şu şekilde:

Arda benim çok sevdiğim bir kardeşim. Hep başarılı olmasını isterim. Çok tenkit ederim, kızarım. Birbirimize nazımız var. Abilik kardeşlik ilişkimiz var. Arda'ya kızdığım kadar takdir ettiğim çok yönü de var. Çok isterim başarılı olmasını. Gönlünde olan takımla kariyerini başarılar içinde bitirmesini isterim. İnşallah Galatasaray'da başarılı olur. Hep onun iyiliğini isterim. Arda Türkiye'nin en kariyerli futbolcusudur. Onunla bir anlaşmamız var. Bu soru hangimize sorulursa diğerimiz diye cevap vereceğiz.

Son Dakika | Fenerbahçede Emre Belözoğlundan Galatasarayın yıldızı Arda Turan sözleri

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