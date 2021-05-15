Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan flaş şampiyonluk yorumu! 'Başarı yoktur'

Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ŞAMPİYONLUK YOKSA BAŞARI YOKTUR'

Başarısız bir sezon geçirdiklerini dile getiren Belözoğlu, "Kazandık, Fenerbahçe maç kazandığına sevinir ama şampiyon olmadığında, sonuç ne olursa olsun, başarı yoktur. Biz üstümüze düşen her türlü sorumluluğu almalıyız. Şampiyonluk yoksa başarı yoktur, bunu kabul edeceğiz" dedi.

'FUTBOL OYNAMAK KOLAY DEĞİL'

Emre Belözoğlu sözlerini, "Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını da yaşamış bir oyuncu olarak, şampiyonlukta bazen öyle anlar vardır ki, gece gündüze, gündüz geceye döner. Fenerbahçe'de futbol oynamak kolay değil. Sportif direktörlükle başladığım sezon sonrasında her geçirdiğim günü unutmayacağım ve ders çıkararak devam edeceğim" ifadeleriyle tamamladı.

'BEŞİKTAŞ'A TEBRİK'

Beşiktaş'ı da tebrik eden Belözoğlu, "Beşiktaş şampiyon oldu, tebrik ederiz. Elimize gelmiş bu şansı tepmek çok üzüntü verici bir durum ama hayat devam edecek, Fenerbahçe için devam edecek, önemli olan da bu. Futbol adına söylenebilecek duygular bunlar. 10 haftada teknik direktör olarak elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Ekibime de teşekkür ediyorum. Ailelerimizden uzakta kaldık, onlara da zaman ayıramadık ama kabul edelim, şampiyonluk yoksa başarı yok, başaramadık" şeklinde konuştu.