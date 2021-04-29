Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Alanyaspor itirafı ve şampiyonluk yorumu

Emre Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Alanyaspor'u ve Çağdaş hocayı tebrik ediyorum. Sezon başından beri inandıkları sistemle, ligimizin en iyi parselizasyonunu oynamaya çalışıyorlar. Maçın başından sonuna kadar aynı istekle oynadılar. Güçlü, istekli, iyi organizasyonu olan bir takım. Onları tebrik ediyorum.

"10 KİŞİ KALMADAN OYUNU ALMIŞTIK"

Bizim tarafımızdan bakarsak kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı şampiyonluk için. İlk yarıda topun bizde kaldığı, oyunu ele aldığımız anlar vardı. O zamanı değerlendirebilsek 10 kişi kalana kadar sonrasında maç bize yakın olabilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra topa sahip olmak isteyen rakibe karşı yine inandığımız oyunu oynamaya çalıştık. Arkadaşlarım elinden geleni yaptılar. 1 puan için üzgünüz. Kazanmak için gelmiştik buraya. Sonu ne olursa olsun her dakikasını kazanmak için oynayan bir Fenerbahçe olarak devam edeceğiz. Sonuna kadar Allah'ın izniyle bu işi devam ettireceğiz.

11'E 11 OYNANSA NE OLURDU?

11 kişi olsaydıyı konuşmak çok kolay. Plan yapıyorsunuz, maç içinde o planlar değişiyor. Biz 2. planımıza geçmeden 10 kişi kaldık. 10 kişi kalmadan önce oyun bize dönmüştü. En azından rakibe bu kadar fazla topu vermezdik 10 kişi kalmasak. Rakibin zaaflarına iyi çalışmıştık. 10 kişi kalmasak pozisyonlar bulabilirdik.

"ŞAMPİYONLUĞU SONUNA KADAR KOVALAYACAĞIZ"

Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Futbol çok değişken bir oyun. Biz önümüzdeki maçlarımızı en iyi şekilde oynayacağız. Bu camialar çok büyük camialar. Hiçbir şey bitmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...