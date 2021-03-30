Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na ilk kötü haber

Süper Lig’de 5 Nisan Pazartesi günü Kadıköy'de Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda sıkıntı yaşanıyor...

Milli ara öncesi Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde yer almıştı. Henüz tam olarak hazır olmayan Gönül'ün dışında Nazım Sangare'nin Milli Takım kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılması, bu bölgeyi sancılı hale getirdi.

Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin maça yetişmemesi durumunda gözler Ozan Tufan ve Lemos'a çevrilecek. Emre Belözoğlu, bu bölge için Novak veya Caner'i de tercih edebilir.

A Milli Takım'da başarılı bir performans gösteren Ozan Tufan'ın ilk 11'deki yeri artık garanti. Ozan'ın sağ bek oynaması durumunda orta saha kurgusunun Gustavo-Sosa-İrfan Can Kahveci şeklinde oluşması bekleniyor. Belözoğlu'nun Pelkas'ı forvet arkası pozisyonunda değerlendirmesi durumunda ise Sosa veya İrfan Can'dan birine kulübe yolu gözükecek.