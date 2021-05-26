Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, U19 maçını takip etti! Ali Koç...
Fenerbahçe'de geride kalan sezonun son 10 haftasında futbol A takım direktörü görevi yapan ve kulüpteki geleceği henüz netleşmeyen Emre Belözoğlu, U19 takımının bugün Hatayspor'u konuk ettiği mücadeleyi takip etti.
Fenerbahçe'de geçen sezonun başında sportif direktörlük görevine getirilen, Erol Bulut'un ayrılmasıyla son 10 haftada takımın başına geçen Emre Belözoğlu, U19 Ligi'nde Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği maçı takip etti.
Emre Belözoğlu, karşılaşmayı Tahir Karapınar, Turhan Sofuoğlu, Selahattin Baki gibi isimlerle birlikte takip etti. Emre Belözoğlu'nun mücadele sırasında notlar aldığı görüldü.
ALİ KOÇ DA İZLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da mücadeleyi takip ettiği ancak Emre Belözoğlu ve diğerlerinin oturduğu tribünde değil bir başka yerde olduğu belirtildi.