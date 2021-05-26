Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, U19 maçını takip etti! Ali Koç...

Fenerbahçe'de geçen sezonun başında sportif direktörlük görevine getirilen, Erol Bulut'un ayrılmasıyla son 10 haftada takımın başına geçen Emre Belözoğlu, U19 Ligi'nde Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği maçı takip etti.

Emre Belözoğlu, karşılaşmayı Tahir Karapınar, Turhan Sofuoğlu, Selahattin Baki gibi isimlerle birlikte takip etti. Emre Belözoğlu'nun mücadele sırasında notlar aldığı görüldü.

ALİ KOÇ DA İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da mücadeleyi takip ettiği ancak Emre Belözoğlu ve diğerlerinin oturduğu tribünde değil bir başka yerde olduğu belirtildi.