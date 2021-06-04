Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası işler değişti! Luzi Gustavo, Jose Sosa, Caner Erkin, Gökhan Gönül...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin sona ermesiyle birlikte yeni sezon kadrosunun nasıl şekilleneceği merak konusu haline geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette minimum 1 stoper, 1 kanat ve 2 forvet alacaklarını söylemişti. Ayrıca hem sağ bek hem de sol bek transfer yapabileceklerinin sinyalini vererek Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceğini tartışmaya açan Ali Koç'un açıklamasının ardından gözler takımdaki kritik isimlere çevrildi.

STOPER BOLLUĞU VAR

Sarı lacivertli takımda özellikle Sadık Çiftpınar, Zanka, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Attila Szalai'den oluşan stoper rotasyonunda Sadık Çiftpınar'ın ayrılmasına kesin gözle bakılırken hayal kırıklığı yaratan Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ile vedalaşmanın yolları aranıyor.

CANER VE GÖKHAN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'nin tecrübeli bekleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile bu yaz yolların ayrılacağı belirtiliyor. Caner Erkin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları konuşulurken, Emre Belözoğlu'nun göreve devam etmesi durumunda futbolu bırakarak teknik heyette görev alması beklenen Gökhan Gönül'ün ismi ise Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor ile anılıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta içi yaptığı açıklamada, "Belki de bir sağ ya da sol bek transferlerini yapacağız." sözleriyle bu bölgede bir ayrılık yaşanabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu doğrultuda özellikle Gökhan Gönül'ün yeni sezon öncesi kariyerinde bir dönüm noktası yaşaması bekleniyor.

GUSTAVO İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin sona ermesinin ardından geleceği en fazla merak edilen iki ismin başında Luiz Gustavo ve Jose Sosa geliyor. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte 11'den kesilen ve hamle oyuncusu kimliğine bürünen Luiz Gustavo, Belözoğlu'nun yeni sezon planları arasında yer almıyordu.

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından sarı lacivertli ekiple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun geleceğinin yeniden masaya yatırılması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu için yeni gelecek yabancı teknik adamın raporu beklenecek.

JOSE SOSA'NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de geçen sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalanan Jose Sosa ile ipler kopma noktasına gelmişti. Yönetimin çağrısı üzerine Bodrum'da sürdürdüğü tatilini yarı bırakarak İstanbul'a gelen Arjantinli yıldız ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirilmişti.

Jose Sosa, tercümanıyla birlikte kulübe gitmiş ve sarı lacivertli yönetim, 35 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 2 milyon Euro'luk yüksek ücretini ve yaşam tarzından duydukları memnuniyetsizliği dile getirmişti.

Arjantinli futbolcunun, Emre Belözoğlu'nun takımda kalmaması durumunda ülkesine dönmek istediği ilettiği ortaya çıkmıştı. Aktif futbolculuk kariyerinin son dönemlerini yaşayan Jose Sosa'nın gönlünde futbolu altyapısından yetiştiği ülkesi Arjantin’in köklü takımlarından Estudiantes’te noktalamak yer aldığı biliniyor.

ATTILA SZALAI, OZAN TUFAN VE MERT HAKAN SATILACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette, transfer döneminde ismi Premier Lig takımlarıyla anılan Attila Szalai ve Ozan Tufan'ı satmak istemediklerini dile getirmişti.

Ali Koç, "Burası farklı bir lig. Yabancılarımızın neredeyse hepsi milli takımlarında oynuyorlar. EURO 2020 bir vitrin olacak. Absürd bir teklif gelmedikçe, Zanka hariç, Szalai, Ozan Tufan ve Mert Hakan gibi isimleri satmayı düşünmüyoruz. Pek çok transfer şampiyona sonrası netleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

FORVET HATTI DEĞİŞECEK

Aynı medya lansmanında sarı lacivertli kulübün transfer listesine dair ipuçları veren Ali Koç, minimum 1 stoper, 1 kanat ve 2 forvet alacaklarını söylemiş ayrıca hem sağ bek hem de sol bek transfer yapabileceklerinin sinyalini vererek Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in geleceğini tartışmaya açmıştı.

Geçtiğimiz sezon forvet hattından beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de yönetim, iki yeni forveti kadrosuna katmaya çalışacak. Özellikle en büyük hayal kırıklığı yaratan isim olan Mbawana Samatta'nın yüksek bonservis opsiyonu için alternatif çözümler üretilecek.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Kadromuzun yüzde 70'i hazır. Belki reddedemeyeceğimiz teklif gelecek oyuncularımız olacak. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de bir sağ ya da sol bek transferlerini yapacağız. Şansımıza yolladığımız oyuncular, yurt dışında iyi işler çıkarıyorlar. Belki bu sezon da yine 15 milyon euro civarı bir satışımız olacak.

6 MİLYON EUROLUK TEKLİF KİME GELDİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Hali hazırda 6 milyon euroluk teklif var. İsim veremeyeceğim." dediği futbolcunun ismi büyük merak konusu olmuştu. Söz konusu ismin Dimitris Pelkas olduğu ve Bologna'dan 5.5, Rubin Kazan'dan ise 6 milyon euro teklif geldiği öne sürüldü.