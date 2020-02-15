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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık...
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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2020 - 21:26,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık...

Ankaragücü-Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı kontrollerin ardından belli olacak.

Sarı-lacivertlilerde oyuna 2. yarıda dahil olan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, baldırını tutarak oyuna 67. dakikada kenara gelmek istediğini belirtti.

Emre Belözoğlu'nun yerine teknik direktör Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna sürdü.

Son Dakika | Fenerbahçede Emre Belözoğlu şoku 20 dakikada sakatlık...

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