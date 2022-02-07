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Son Dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği! Son 4 sezonda...

#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Ali Koç
Son Dakika: Fenerbahçede Emre Belözoğlu gerçeği Son 4 sezonda...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, en başarılı günlerini Emre Belözoğlu ile yaşadı. Koç’un sezon başında ‘Tecrübesiz’ diyerek gönderdiği 41 yaşındaki Emre Belözoğlu, son 4 sezonun ikinci yarılarında sarı-lacivertlileri lider takipçisi yapan tek isimdi.

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Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe , Süper Lig 'in ikinci yarılarında hiç liderlik koltuğunda oturmadı.

Sabah'ın haberine göre; ikinci devrelerde lider takipçisi olarak sadece 9 hafta geçirdi. Bu haftalarda takımın başındaki isim, sportif direktörken kendisini birden bire teknik direktörlük koltuğunda bulan 41 yaşındaki Emre Belözoğlu'ydu.

Son Divan Kurulu'nda "Kocaman ile 1 yıl daha devam etmemiz daha doğru bir karar olabilirdi" diyen Koç, bir sonraki Divan Kurulu'nda da Emre Belözoğlu için benzer itiraflarda bulunabilir. Sezon başında Belözoğlu'nu gönderip, Pereira'yı getiren Koç, genç hocanın Başakşehir'le ilk kez rakip olarak geldiği Kadıköy'de aldığı galibiyet sonrası yoğun protestoyla karşılaştı.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde sadece 1 kez şampiyonluk şansını matematiksel olarak son haftaya taşıyabildi. Bu süreçte yine takımın başında olan isim Belözoğlu'ydu. Onun yerine gelen Vitor Pereira ise Ocak ayı gelmeden kovuldu.

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#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Ali Koç

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