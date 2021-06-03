Son dakika: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ayrılığı sonrası Serhat Akın'dan Joachim Löw paylaşımı!

5 yıl formasını giydiği Fenerbahçe’de 3 şampiyonluk yaşayan, sarı lacivertlilerdeki performansıyla ‘Kadıköy’ün Boğası’ lakabını alan Serhat Akın, Emre Belözoğlu ile yolların resmen ayrılmasının ardından sosyal medyadan Alman teknik direktör Joachim Löw ile birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı.

EURO 2020 SONRASI ALMANYA'DAN AYRILACAK

Fenerbahçe'nin Almanya Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrılacak olan Joachim Löw'e teklif yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.

Barcelona, Real Madrid ile birlikte birçok kulüp ile ismi geçen Joachim Löw, düzenlenen basın toplantısında geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"YAZ AYLARINDA BİR TAKIMLA ANLAŞMAYACAĞIM AMA..."

Henüz resmi bir teklif almadığını dile getiren Löw, "Yaz aylarında bir kulüple anlaşmayacağım. Kimseyle herhangi bir temasım olmadı. Bu konuda da fikir değiştirmeyeceğim. Dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 sonrası 15 yıldır görev yaptığı Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak olan Löw, takımıyla 2014 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

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