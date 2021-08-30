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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Edinson Cavani bombası! Son 24 saat... Taraftarı çıldırtacak transfer hamlesi...
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Edinson Cavani bombası! Son 24 saat... Taraftarı çıldırtacak transfer hamlesi...

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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Ronaldo'nun gelişiyle Manchester United defteri kapanabilir. Fenerbahçe'nin Edinson Cavani için devreye girdiği iddia edildi. Avrupa'da transfer için son gün ise yarın

Fenerbahçe transfer haberi: Edinson Cavani... Avrupa Ligi için 2 Eylül’de UEFA’ya kadro listesini verecek olan Fenerbahçe , transferlerin önemli bir bölümünü o güne kadar yetiştirmek istiyor. En çok merak edilen konu ise forvete kimin geleceği... Pek çok isimle görüşen Sarı-Lacivertliler’de, gündeme giren son aday bomba etkisi yarattı.

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Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe’nin, Cristiano Ronaldo transferi sonrası Manchester United’dan ayrılacağı konuşulan Edinson Cavani için devreye girdiği iddia edildi. Avrupa’da transfer dönemi, yarın itibarıyla sona eriyor. Bizde ise 8 Eylül’e kadar devam ediyor. Bu kısa sürede eğer Uruguaylı yıldız başka bir takımla anlaşmazsa Başkan Ali Koç düğmeye basacak.

Forması Ronaldo’ya verildi

Giydiği 7 numaralı formayı Ronaldo’ya vermesi istenen Cavani, bu teklifi kabul etmişti. Ancak yaşanan son gelişmelerden rahatsızlık duyan Cavani’nin, İngiliz devinden ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kontratının bitmesine 1 sene kalan Cavani’nin, maliyeti nedeniyle bonservis istenmeden gönderilmesi gündemde.

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