Son Dakika: Fenerbahçe'de Edinson Cavani bombası! Son 24 saat... Taraftarı çıldırtacak transfer hamlesi...

Fenerbahçe transfer haberi: Edinson Cavani... Avrupa Ligi için 2 Eylül’de UEFA’ya kadro listesini verecek olan Fenerbahçe , transferlerin önemli bir bölümünü o güne kadar yetiştirmek istiyor. En çok merak edilen konu ise forvete kimin geleceği... Pek çok isimle görüşen Sarı-Lacivertliler’de, gündeme giren son aday bomba etkisi yarattı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe’nin, Cristiano Ronaldo transferi sonrası Manchester United’dan ayrılacağı konuşulan Edinson Cavani için devreye girdiği iddia edildi. Avrupa’da transfer dönemi, yarın itibarıyla sona eriyor. Bizde ise 8 Eylül’e kadar devam ediyor. Bu kısa sürede eğer Uruguaylı yıldız başka bir takımla anlaşmazsa Başkan Ali Koç düğmeye basacak.

Forması Ronaldo’ya verildi

Giydiği 7 numaralı formayı Ronaldo’ya vermesi istenen Cavani, bu teklifi kabul etmişti. Ancak yaşanan son gelişmelerden rahatsızlık duyan Cavani’nin, İngiliz devinden ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kontratının bitmesine 1 sene kalan Cavani’nin, maliyeti nedeniyle bonservis istenmeden gönderilmesi gündemde.