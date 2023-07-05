Son Dakika: Fenerbahçe'de Edin Dzeko ilk antrenmanına çıktı!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları sonrası çift kale maçlar yapan oyuncular, antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı.



Sarı lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

EDIN DZEKO MESAİYE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Deneyimli oyuncunun hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.

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