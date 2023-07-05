×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Edin Dzeko ilk antrenmanına çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Edin Dzeko#Fenerbahçe#Antrenman
Son Dakika: Fenerbahçede Edin Dzeko ilk antrenmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 13:16

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları sonrası çift kale maçlar yapan oyuncular, antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı.

Sarı lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

EDIN DZEKO MESAİYE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Deneyimli oyuncunun hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.

Son Dakika: Fenerbahçede Edin Dzeko ilk antrenmanına çıktı

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edin Dzeko#Fenerbahçe#Antrenman

BAKMADAN GEÇME!

Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı