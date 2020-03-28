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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2020 - 13:30,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de Dirk Kuyt heyecanı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Dirk Kuyt heyecanı!
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Fenerbahçe teknik direktörlük için düşündüğü Erol Bulut'un elini kolaylaştırmak istiyor. Bu doğrultuda Dirk Kuyt'la temas kurulduğu öne sürüldü.

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun ardından Fenerbahçe şimdi de Dirk Kuyt'la temas kurdu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli izler bırakmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

Ali Koç'un özellikle istediği Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor. Kuyt'a teklifini ileten Fenerbahçe, eski oyuncusundan cevap bekliyor.

Düşünmek için zaman isteyen Kuyt dışında Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ismi de teknik ekibe katılacağı konuşulan adaylar arasında.(Sabah)

Son Dakika | Fenerbahçede Dirk Kuyt heyecanı

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