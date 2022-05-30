Son dakika: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın ayrılmak istediği iddia edildi

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Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'u açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan yeni sezon için kadro planlaması yapıyor.

Sarı lacivertliler, 4-5 transfer yapmayı planlarken Jesus'un raporu doğrultusunda bazı oyuncularla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos'un haberine göre, Dimitris Pelkas takım ayırmak isterken Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer olabileceği ileri sürüldü.

Bologna'nın Pelkas'ı 2 sezondur takip ettiği belirtilirken oyuncunun İtalyan kulübüne önerildiği ancak henüz resmi bir teklif yapılmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, bu sezon kadroya girmekte zorlanırken 2020-21 sezonundaki performansıyla adından söz ettirmişti.

Sarı lacivertli formayı 67 maçta giyen Pelkas, 13 kez ağları havalandırırken 8 kez de asist katkısı yaptı.