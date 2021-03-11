Son Dakika: Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sevinci!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Başkent temsilcisi ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde devam eden sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, iki gün dinlendikten sonra bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde Pazar günü Gençlerbirliği karşısında sahada olabilecek.

NELER OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin 3 golle kazandığı İttifak Holding Konyaspor maçında korkutan bir sakatlık yaşanmıştı. Konyasporlu futbolcu Skubic ile yaşadığı çarpışma sonucunda yerde kalan Dimitris Pelkas, yerden kalkamazken oyuncu doğrudan hastaneye kaldırılmıştı.

FENERBAHÇE DOKTORU: SAHAYA GİRDİĞİMİZDE ŞUURUNU KAYBETMİŞTİ

Fenerbahçe Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu: "Pelkas gögsüne aldığı ciddi darbeyle şuurunu kaybetmişti. Sahaya girdiğimizde dilini bir miktar ısırmıştı ve hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Müdahalemizi yaptık, tetkik sonuçlarında sorun yok. Takımla İstanbul'a dönecek ve kontrol amaçlı İstanbul'da hastanede kalacak." diye konuşmuştu.

O ANLARDA NELER YAŞADIĞINI ANLATTI

Fenerbahçe’nin Yunan Yıldızı Dimitris Pelkas, maçta yaşadıklarını ve şu anki durumuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Olay anında sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan Pelkas, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söylemişti. Sadece çarpma anını hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden Yunan Yıldız, daha sonra doktorun geldiğini ve ambulansa götürüldüğünü anlatmıştı.

'HERKES YANIMDAYDI, HEPSİ ARADILAR'

Gördüğü desteği asla unutmayacağını belirten Dimitris Pelkas, “Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım” ifadelerini kullanmıştı.

"FENERBAHÇE AİLESİNİ MUTLU ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Yunan futbolcu ayrıca, “Taraftarlar harikaydı binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe Ailesini mutlu etmeye devam edeceğim” şeklinde konuşmuştu.

'PAZAR GÜNÜ SAHADA OLACAĞIM'

Şu an daha iyi olduğunu söyleyen Dimitris Pelkas, "Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı, yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum, doktorla da görüştüm pazar günü sahada olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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