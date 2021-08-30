Son Dakika: Fenerbahçe'de Diego Rossi'de mutlu sona ulaştı! Resmen açıklandı, İstanbul'da geliyor

Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da kazanan, Avrupa Ligi'nde ise gruplara kalan Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.

Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

Uruguaylı oyuncunun bugün (salı) TSİ 13.00'te İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.