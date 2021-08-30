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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Diego Rossi sesleri! Salı günü İstanbul'a gelebilir
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 21:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Diego Rossi sesleri! Salı günü İstanbul'a gelebilir

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Son Dakika: Fenerbahçe'de Diego Rossi sesleri! Salı günü İstanbul'a gelebilir

Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da kazanan, Avrupa Ligi'nde ise gruplara kalan Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.

A Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, MLS ekiplerinden Los Angeles forması giyen 23 yaşındaki Uruguaylı sol kanat oyuncusu Diego Rossi'yi kiralamak istiyor.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, yıldız ismi salı akşamı İstanbul'a getirmek istediği kaydedildi.

Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.

 

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