Son Dakika: Fenerbahçe'de Diego Rossi, İstanbul'dan ayrıldı!

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Rossi takımdan ayrılıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertli ekibin UEFA listesinden çıkarılan deneyimli oyuncu, menajerinin yönetimle görüşmesinin ardından kendisiyle ilgilenen takımlarla görüşmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
MLS ekiplerinden Atlanta United'ın ciddi şekilde ilgilendiği Diego Rossi, menajeriyle birlikte tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.