Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin yaptığı fedakarlık!

Fenerbahçe'ye transferin son günü gelen Diego Perotti'nin imzası çok konuşulmuştu… Herkes onun kronik sakat olduğunu, oynama şansının bulunmadığını söylüyordu. Ama o tüm söylentileri forma şansı bulduğu 3 maçla yerle bir etti. Gençlerbirliği maçında aldığı penaltı ile takımını öne geçirdi. Sonrasında gelen golüyle de farka katkı verdi. İlk kez 11 çıktığı maçta attığı iki golle övgüleri alan Perotti ile ilgili Samandıra'dan gelen bilgiler de oyuncunun profesyonelliğinin yanı sıra yüksek karakterli olduğunu gösteriyor.

Sabah Spor'un haberine göre Arjantinli yıldızın transferi konuşulduğu dönemde Roma'da yaşadığı sakatlıklar sıklıkla gündeme getirilirken, yönetim bu iddiaları oyuncunun kendisine sordu. Perotti'nin yanıtı kısa ve net oldu: "Size söz veriyorum, ben oynamaya geliyorum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı veren isimlerden biri olmak istiyorum. Kulübün zarar görmemesi adına garanti ücretimi düşük, maç başı ücretimi yüksek tutun. Oynadıkça kazanayım. Siz de sıkıntı yaşamazsınız." Bunun üzerine 2+1 yıllık imza atıldı.

EKSTRA ÇALIŞMA YAPIYOR

Diego Perotti'nin ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkması bekleniyordu. Ancak Arjantinli yıldız tedavinin yanına ekstra çalışmaları ekleyince, sakatlık süresi kısaldı ve 2 Kasım'daki Antalya maçında ilk kez süre aldı. O karşılaşmada kazandırdığı ve gole çevirdiği penaltıyla 3 puanı getiren isimdi. Gençlerbirliği mücadelesinin da yıldızı olan Perotti'nin, özellikle maç sonrasında rejenerasyona çok önem verdiği ortaya çıktı.

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