Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin dönüş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de teknik ekip Perotti'yi riske etmeme kararı aldı.

Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak olan Perotti, milli aradan sonra Gençlerbirliği maçında hazır olacak.

Sarı-lacivertli takımda teknik heyet, Perotti ile ilgili erken bir karar alarak, olumsuz tablo ile karşılaşmak istemiyor. (Takvim)

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...