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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin dönüş tarihi belli oldu!
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Haber Giriş: 17.10.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin dönüş tarihi belli oldu!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin dönüş tarihi belli oldu!
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Perotti'nin sarı lacivertli takım ile çıkacağı ilk maç netlik kazanmaya başladı...

Fenerbahçe'de teknik ekip Perotti'yi riske etmeme kararı aldı.

Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak olan Perotti, milli aradan sonra Gençlerbirliği maçında hazır olacak.

Sarı-lacivertli takımda teknik heyet, Perotti ile ilgili erken bir karar alarak, olumsuz tablo ile karşılaşmak istemiyor. (Takvim)

Son Dakika | Fenerbahçede Diego Perottinin dönüş tarihi belli oldu

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