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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Diego Perotti kararı!

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Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Diego Perotti'nin ameliyat edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Arjantinli futbolcu Diego Perotti için karar verildi.

TRT Spor'un haberine göre Perotti'nin ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

Arjantinli yıldız, ameliyat için Pazartesi günü sabah saat 09.00'da Finlandiya'ya gidecek.

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