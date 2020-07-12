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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ten Sivasspor maçı sonrası özür açıklaması!
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Haber Giriş: 12.07.2020 - 23:20,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ten Sivasspor maçı sonrası özür açıklaması!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ten Sivasspor maçı sonrası özür açıklaması!
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Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Deniz Türüç, maç sonunda sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Deniz Türüç, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

HEPİMİZ ÜZGÜNÜZ, ÖZÜR DİLERİZ

Sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Türüç, "Taraftarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. İstediğimiz performansı ortaya koyamıyoruz. Arkaya atılan her top tehlike yaratıyor. Hayır, mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ama olmuyor. Gol atmanın anlamı yok, keşke kazansaydık da ben atmasaydım. Hepimiz üzgünüz. Özür dileriz" dedi.

BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMELİYİZ

F.Bahçe'nin stoperi Falette ise "Bugün hatalar yaptık. Bir şekilde devam etmeliyiz. Evimizde kaybettik, Fenerbahçe için bu iyi bir duygu değil ama kafamızı kaldırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

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