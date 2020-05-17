Son Dakika | Fenerbahçe'de Dalic ile anlaşılmıştı, seneye kalırsa Erol Bulut!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez online olarak yapılan Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu’nda başkan Ali Koç’un yaptığı konuşmanın satır aralarındaki şifreler camianın ilgisini çekti. Konuşmasında transferden, teknik direktör seçimine, ekonomik darboğazdan gelecek planlamasına kadar uzun bir konuşma yapan Ali Koç, açıkça olmasa da birçok konuda üstü kapalı mesajlar verdi

NE YAZIK Kİ SEKTEYE UĞRADI

Ali Koç’un konuşmasının satır aralarında en dikkat çeken bölümlerden başında “Erteleme sürecinden önce teknik direktör çalışmalarımız vardı. 3-4 hocayla görüşüyor, bir tanesiyle neredeyse anlaşmışken EURO 2020 ertelendi. Ne yazık ki bizim de çalışmamız (anlaşmamız) sekteye uğradı” geliyordu. Bu sözlerden yönetimin Hırvatistan Milli Takımı’nın hocası Zlatko Dalic’le imza aşamasına kadar gelindiği anlaşıldı.

HIRVATİSTAN EKOLÜ

“Türkiye’yi bilen ve bu coğrafyada çalışmaya çabuk adapte olacak, 40-50 yaş arası genç, aç, çok çalışkan, disiplinli, profesyonel” sözlerinde başkanın tarif ettiği ülke Hırvatistan olarak algılanırken akıllara Dalic, Bjelica, Leko ve Bilic geldi.

GEREKİRSE BEKLEYECEĞİZ

Konuşmada, bozuk olan mali tabloda yabancı bir teknik adamın maliyeti, Euro üzerinden maaşı, tazminat maddeleri, bonusları ve transfer isteğinin olacağı ama kulübün bunu karşılayacak imkanları bulunmadığı imaları yerli teknik adamı işaret etti. Koç ayrıca transferler ve hoca için acele etmeyeceklerini, gerekirse yeni sezonu bekleyeceklerini söyledi. Bu beklemenin nedeni, akıllarda Erol Bulut olduğu ancak kupadaki olası Alanya eşleşmesi nedeniyle Koç’un özellikle isim vermediği şeklinde yorumlandı

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA başladı!