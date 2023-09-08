Son Dakika: Fenerbahçe'de Crespo'ya Süper Lig'den sürpriz talip!

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Fenerbahçe, UEFA'ya bidirdiği kadroya 6 numara transferini yetiştiremedi ve Miguel Crespo'yu listeye ekledi.

Mutlak bir 6 numara tranasferi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte Portekizli yıldıza Süper Lig ekibi talip oldu.

PENDİK'TEN CRESPO HAMLESİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Pendikspor, Miguel Crespo transferi için Fenerbahçe’ye teklif yaptı.

Fenerbahçe, yapılması planlanan 6 numara transferinin ardından Crespo için Pendikspor’a kolaylık sağlayabileceklerini belirtti.

Pendikspor, Crespo’nun mali şartlarının karşılanabileceği konusunda da Fenerbahçe’ye bilgi verdi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İDDİASI

Öte yandan Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, kendisine kulüp bulamayan Miguel Crespo’yu yeniden kadroda değerlendirmeye karar vermişti.

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Oyuncu ve menajeriyle yeniden masaya oturan sarı-lacivertlilerin, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya yakın olduğu ifade edilmişti.

Crespo ile 4 yıllık sözleşme imzalancağı öne sürülmüştü.