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Son Dakika: Fenerbahçe'de çifte imza! Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Aziz tamam...

#Transfer#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu
Son Dakika: Fenerbahçede çifte imza Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Aziz tamam...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertlilerde 2 yerli futbolcu olan Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Aziz'le el sıkışıldı.

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Fenerbahçe ’de taraftarların sabırsızlıkla beklediği sözleşme uzatma süreciyle ilgili iki önemli gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre; sarı lacivertli yönetim, uzun süredir görüşmeleri sürdürdüğü Ferdi Kadıoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Genç yıldızın kontratı 4 yıl uzatılacak. Sarı-Lacivertliler ayrıca Serdar Aziz’le de el sıkıştı.

Tecrübeli savunmacıyla da 3 yıllık sözleşme yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, Ferdi ve Serdar’a önümüzdeki günlerde imzayı attırarak bu anlaşmalara resmiyet kazandıracak.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu

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