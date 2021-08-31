Son Dakika: Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Samatta ve Zanka'nın yeni takımı...

Spor Arena Dış Haberler - Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana performansı tartışma konusu olan Mbwana Samatta'nın yeni durağı belli oldu.

28 yaşındaki Tanzanyalı golcünün transferi konusunda ilk olarak Fransız ekibi Troyes ile el sıkışan Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın bu transferi kabul etmemesinin ardından Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile masaya oturdu.

Belçika basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Royal Antwerp, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından imza atmak için Belçika'ya uçtu.

Öte yandan Fenerbahçe forması giyen bir diğer oyuncu Zanka'nın da Royal Antwerp ile anlaştığı ve Mbwana Samatta gibi transferi noktalamak için Belçika'da olduğu kaydedildi.

AVRUPA'DA RAKİP OLABİLİRLER

Mbwana Samatta ve Zanka'nın Royal Antwerp'e transfer olması halinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, eski oyuncularına karşı mücadele edecek. Belçika temsilcisinde hali hazırda Micheal Frey de forma giyiyor.