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Basketbol
Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de Cenk Renda'dan sevindiren haber! Corona virüsü testi negatif

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Cenk Renda'dan sevindiren haber! Corona virüsü testi negatif
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Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Rendakoronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Renda'dan Fenerbahçelileri sevindiren haber geldi. Hastaneden taburcu edildiğini duyuran Renda, 14 günlük karantina sürecinin tamamlamak için dinlenmeye çekileceğini ifade etti

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, daha önce yaptığı açıklamada, "Karantina altındayım. Yüzde 1 milyon koronayım. Zor bir durum, zor bir süreç. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak, çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum" demişti.

Cenk Renda'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Son Dakika | Fenerbahçede Cenk Rendadan sevindiren haber Corona virüsü testi negatif


Son Dakika | Fenerbahçede Cenk Rendadan sevindiren haber Corona virüsü testi negatif

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