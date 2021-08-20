Son Dakika: Fenerbahçe'de Caulker bilmecesi! Transfere veto geldi...
Fenerbahçe’de gözden çıkarılan Steven Caulker, menajerler tarafından Trabzonspor’a önerilirken teknik direktör Abdullah Avcı’nın olası transferi veto ettiği belirtildi.
Yeni transfer olduğu Fenerbahçe ’de teknik ekibin raporu doğrultusunda gelir gelmez gözden çıkarılan Steven Caulker’in menajeri tarafından Trabzonspor ’a da önerildiği ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; deneyimli oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı’nın doğrudan ‘Olmaz’ raporu verdiği ifade edildi.
ALACAKLARININ TAMAMINI İSTEDİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Steven Caulker'ın ayrılmak için kalan alacaklarının tamamını talep ettiği ifade edilmişti.
İngiliz oyuncunun tüm alacakları yaklaşık 3 milyon Euro'yu buluyor.
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