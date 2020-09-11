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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin'den penaltı yorumu: 'Kaçırdım ama telafisi oldu'
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Haber Giriş: 11.09.2020 - 23:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin'den penaltı yorumu: 'Kaçırdım ama telafisi oldu'

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin'den penaltı yorumu: 'Kaçırdım ama telafisi oldu'
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ilk devresinde penaltı kaçıran Caner Erkin, maç sonunda konuştu.

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de karşılaşmanın 32. dakikasında penaltı kaçıran Caner Erkin, maçın ardından açıklamalar yaptı.

'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

Mücadeleyi değerlendiren Caner, "Hedefimiz her türlü şampiyonluk. Hiçbir şekilde puan kaybetmemiz lazım. Çok ciddiye almamız lazım her maçı. İlk maçtan buna başlamamız lazım. Çok güzel bir galibiyet oldu." dedi.

'PENALTI KAÇIRDIM AMA OLSUN'

Penaltı kaçırması hakkında da konuşan Caner, "Ben penaltı kaçırdım ama olsun, telafisi oldu. Vallahi kaçırdım, kötü vurdum. Onun için sıkıntı yok. Sonra zaten galibiyet önemli olan. Asist, gol önemli değil." ifadelerini kullandı.

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