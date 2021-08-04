Son Dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş şoku! Oy kullanmaya kadar gelmişti, yollar ayrılıyor mu? Resmi açıklama...

Fenerbahçe'de Caner Erkin şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli ekibe geçtiğimiz sezon geri dönen tecrübeli futbolcuyla yollar bir kez daha ayrılabilir.

SİNAN GÜMÜŞ İLE BİRLİKTE KADRO DIŞI

Sarı-lacivertli kulüp, Caner Erkin ile Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

'PEREIRA'NIN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA...'

Fenerbahçe'nin açıklamasında; "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

GÖKHAN GÖNÜL'LE BERABER GELMİŞTİ... BİR AYRILIK DAHA MI?

Caner Erkin'le ilgili alınan bu karar oyuncunun yeni sezonda takım kadrosunda yer alma ihtimali de zayıfladı.

Caner Erkin 2020 / 21 sezonu başında Gökhan Gönül'le birlikte Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tartışmalı transfer süreci sonrası yeniden eski takımına dönen Erkin bu geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyerken bunların 33'ünde ilk 11'de yer aldı.







PEREİRA'NIN İLK DÖNEMİNDE GERİLİM

Bu sezon 3-4-3 formatında sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ilk döneminde Caner Erkin'le sorun yaşamıştı. O dönem ligin en önemli maçlarından biri olan Galatasaray derbisinde Caner Erkin ilk 11'de olmadığını görünce büyük tepki göstermiş, devamındaki süreçte kadro dışı kalmıştı.

ALİ KOÇ İÇİN SANDIK BAŞINA GEÇTİ

Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi olan Caner Erkin, geçtiğimiz ay Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oy kullanmaya geldi. Erkin, tek aday olan Ali Koç'a oy attığını belirterek, "İnşallah uzun süreler burada kalır. Ufak bir ayrılık oldu ama ben hep F.Bahçeli'ydim. G.Saray'da oynarken bile söyledim. Diğer takımlara karşı hiçbir şey hissetmedim. Sünnet olurken bir videom var, onu da paylaşacağım bir ay sonra" ifadelerini kullanmıştı.