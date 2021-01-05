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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin geri döndü!

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Fenerbahçe'de son koronavirüs testi negatif çıkan deneyimli futbolcu Caner Erkin, takımla çalışmalara başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 12.00’de başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Korona virüs testi negatif çıkan Caner Erkin antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Serdar Aziz ise çalışmalarını salonda sürdürdü. Ayak bileğinde ağrıları bulunan Filip Novak ile Gökhan Gönül’ün tedavilerine devam edildi.

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Sarı-lacivertliler, perşembe günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe, Caner Erkin'in dönüşünü sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafla taraftara müjdeledi.

Son Dakika | Fenerbahçede Caner Erkin geri döndü

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