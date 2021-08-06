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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin gerçeği! O şakalar başını yaktı...
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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin gerçeği! O şakalar başını yaktı...

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Son Dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin gerçeği! O şakalar başını yaktı...

Caner Erkin’in bir kez daha F.Bahçe’de istenmeyen adam olmasının perde arkasını Hürriyet açıklıyor. Pereira ile 6 yıl önceki gerilimi iki taraf da arkalarında bıraktı ama hem takım içindeki hem sahadaki performansı Caner’in sonunu getirdi.

Spor Servisi / Süleyman ARAT - F.Bahçe’ye gelişi, gidişi, kavgaları, özel yaşamı, şakaları, hakemlere itirazları, sarı lacivertlilere ikinci kez adımını atmasıyla hep gündemde olan Caner Erkin, istenmeyen adam olarak takımdan ayrıldı.

İyi başladığı sezonda asistleriyle alkış alırken, hakemlere tepkisi, Erol Bulut’a yönelik tavırlarıyla Caner geçen sezon da kadro dışı kalmıştı.

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Kısa süreli bir ayrılık sonrası özür dileyip tekrar takıma dönerken, bu kez de Samandıra’da yaptığı şakalar, ‘laubali’ diye tanımlanan hareketleriyle hep eleştirildi.

KUCAKLAŞTILAR AMA...

6 yıl önce gerginlik yaşadığı Pereira’nın yeniden göreve gelmesiyle ikilinin ilk karşılaşmasının nasıl olacağı merak edilirken Dereağzı’ndaki kucaklaşmayla kamp tatlı başladı.

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Ama şakacı tavırları, 26 Temmuz’da Pereira’nın doğum günündeki ‘Cigoladalı bazda’ esprilerine performansındaki geri gidiş de eklenince yeni bir ayrılığın kapıda olduğu konuşulmaya başlandı.

Salı günü başkan Ali Koç, Samandıra’ya giderken Pereira’nın olumsuz raporu sonrası ‘Deli Fişek’in F.Bahçe defteri kapandı.

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