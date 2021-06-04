Son Dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin Galatasaray'a haber gönderdi! Fatih Terim'e telefon...

Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen yıldız oyuncu Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'e telefon açtı ve Sarı-Kırmızılı takımda forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

Takvim'in haberine göre; Kulisler bomba bir iddia ile çalkalanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takımdan bazı isimlerin disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderileceğini söylemişti.

Bu isimlerden birisinin de sezon başında yuvaya geri dönen Caner Erkin olduğu öne sürülüyor.

AYRILIK KARARI CANER'E İLETİLDİ

Ayrılık kararının Caner'e iletildiği ve milli futbolcunun kendisine takım aramaya başladığı da belirtiliyor.

"SİZ İSTERSENİZ GELEBİLİRİM!"

İddialara göre Caner şok bir hamle yaptı ve Fatih Terim'le temas sağladı.

32 yaşındaki futbolcunun şu anda Bodrum'da bulunan Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Eğer siz isterseniz Galatasaray'a gelebilirim" dediği belirtildi.

SEZON BAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

Caner sezon başında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmiş ancak Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye dönmüştü.

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