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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi! Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?
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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi! Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin affedildi.

Spor Arena / Süleyman Arat - Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan, Caner Erkin affedildi ve bugünkü idmanda yer aldı.

Trabzonspor maçıyla birlikte Antalyaspor ve Konyaspor mücadelelerinde de aynı şekilde şans bulamayan Caner Erkin, bu süreçte sosyal medyadan takıma destek paylaşımlarında bulunmuştu.

Tecrübeli futbolcunun pazar günkü Gençlerbirliği karşılaşmasında maç kadrosunda olması bekleniyor.

 

Son Dakika: Fenerbahçede Caner Erkin affedildi Gençlerbirliği maçında oynayacak mı

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