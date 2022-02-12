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Son dakika: Fenerbahçe'de büyük tehlike! Ali Koç, UEFA ile görüşecek...

#Fenerbahçe#UEFA#UEFA Ceza
Son dakika: Fenerbahçede büyük tehlike Ali Koç, UEFA ile görüşecek...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç’un, UEFA ile Finansal Fair Play konusunda yapacakları görüşme öncesi karamsar bir tablo çizmesi gelecek adına tüm camiayı korkuttu. Kupadan elenen ve ligde de ilk 4 riski olan Fenerbahçe’nin ‘Avrupa’ tehlikesi ve bunun yaratacağı olumsuz etkiler moralleri bozdu.

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Sportif başarı olarak son 3.5 yılda iflas bayrağı çeken Fenerbahçe ’yi önemli bir sıkıntı daha bekliyor. Son Divan Kurulu Toplantısı’nda üyelere seslenen Başkan Ali Koç, UEFA ile Finansal Fair Play konusunda kritik bir görüşme yapacaklarını iletti. Ancak pek umutlu konuşmayan ve olumsuz tablonun sürdüğünü açıkça dile getiren Başkan Koç, camiaya iç açıcı bir senaryo çizemedi. Bu karamsar senaryo ise adeta domino taşı etkisi yaratıp birçok problemi beraberinde getirebilir.

2023 bile sıkıntıya girer

Fanatik'in haberine göre olumsuz tablonun devam etmesi nedeniyle sarı-lacivertlilerin olası bir ceza alması neredeyse 3 seneye bedel olacak. 1 yıl bile men cezası alınsa kötü bir tablo ortaya çıkabilir. Çünkü bu sezon Türkiye Kupası’ndan elenen ve şu anda ligde 6. sırada olan Fenerbahçe, ilk 4’e giremezse Avrupa biletini alamayacak. Olası bir cezada da men durumu bir sonraki yıla sarkacak. Sarı-lacivertliler 2022-23 sezonunda şampiyon olsa bile bir anda 2023-24 sezonunda da Avrupa’ya gidemeyecek.

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Her şeyi etkiler

UEFA’dan gelecek olası bir yaptırımda Fenerbahçe’nin gelecek açısından tüm çalışmaları bir anda olumsuz etkilenecek. Şu anda 2022-23 sezonu için teknik direktör arayışlarındaki sarı-lacivertliler Joachim Löw ve Jorge Jesus gibi önemli isimlerle görüşüyor. Ancak Finansal Fair Play nedeniyle gelecek bir yaptırımda hem ekonomik hem de sportif olarak sıkıntılar baş gösterecek. Böyle bir tabloda hocaları ikna etmek daha da zorlaşacak.

Başkan ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu’nda üyelere yönelik yaptığı açıklamada UEFA ile Finansal Fair Play konusunda zor bir görüşme yapacaklarını söyledi. Başkan Koç şu ifadeleri kullandı: "UEFA kontrollerine devam ediyor. Mart ayında görüşmelere çağırıyorlar. Olumsuz tablomuz halen daha devam etmektedir. Sezon sonunda denk hesaba uymamızın zor olduğunu bilerek şunu söylemek istiyorum; mart ayında UEFA’nın değerlendirmeleri sonucunda bir yaptırım riski söz konusu. Pandemi ve başka sebepler nedeniyle ciddi gelir kayıplarımız oldu."

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UEFA toplantısı kritik

Başkan Ali Koç’u şu anda çok zor ve yorucu bir mesai bekliyor. Bir yandan yeni sezon için teknik direktör arayışlarında olan öte taraftan da kadro bütçesi için uğraşan Başkan Koç, belki de 2018’de başladığı görevindeki en zor zamanlarını geçirecek. Özellikle mart ayında UEFA toplantısı kulüp için son derece belirleyici olacak.

Olumlu ya da olumsuz

Finansal Fair Play’den kötü bir sonuç çıkmaması için uğraşacak olan Fenerbahçe Başkanı adeta kulübün geleceğini kurtarmaya çalışacak. Olumlu tabloda daha rahat adımlar atılabilecek, tüm planlar işlenebilecek. UEFA tarafından olumsuz bir gelişme yaşanırsa yeni teknik direktörden kadroya kadar sıkıntılı bir süreç başlayacak.

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3 maddede mart ayı

Fenerbahçe’de özellikle mart ayı çok kritik geçecek. Başkan Ali Koç’un önünde son derece kritik konular masaya yatırılacak.

Üstüne mart ayında Kadıköy’de lig lideri Trabzonspor ’la karşılaşılacak. Özellikle Trabzonspor’a karşı alınacak sonuç moral açısından büyük önem taşıyacak.

İşte başkan Koç’u bekleyen zor maddeler:

- Gelecek yıl için camianın da onay vereceği teknik direktörü artık açıklamak

- UEFA ile yapılacak Finansal Fair Play görüşmelerinden olumlu sonuç almak

- Gelecek yıl artık başarı kazanmak zorunda olan kadro için bütçe ve çalışmalar.

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#Fenerbahçe#UEFA#UEFA Ceza

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