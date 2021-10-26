Son Dakika: Fenerbahçe'de Burak Kapacak kayıplarda! 5 maçta kadroya girdi, Pereira sözleri yeniden gündem oldu...

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Fenerbahçe'nin sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımda beklentilerin bir hayli altında kaldı ve hayal kırıklığı yarattı.

Yaz transfer döneminde Fransız ekibi Bordeaux'nun da transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'nin devreye girerek 1 milyon 350 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcunun, transfer dönemi bitene kadar lisansı çıkmamıştı. Fenerbahçe, Finansal Fair-Play kuralları gereği transferin son günlerinde artıya geçmiş ve sonrasında Burak Kapacak'a lisans çıkarmıştı.

"FENERBAHÇE'YE MORALİN BOZUK GELME İHTİMALİN YOK"

Taraftarların sahada yapacaklarını dört gözle beklediği genç futbolcu, transferinin ardından kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirmişti.

Kapacak açıklamasında, "Aslında duygularımı anlatmak biraz zor. Biraz heyecanlıyım. Mutluyum ve çok huzurluyum. Aslında daha bir şey yapmadım. Uzun zamandır yapmayı bekliyorum. Güzel olacağını umuyorum. Zaten sahaya çıktığımda huzurlu oluyorum. Sabah gelirken çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin de bu konuda ayrı bir parantezi var ama futbola bakış açım o. Ben buraya keyifli, mutlu gelmek istiyorum. Zaten Fenerbahçe Kulübü'ne moralin bozuk gelme ihtimalin yok. Güzel gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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PEREIRA: BURAK'IN EKSİKLERİ VAR

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ise, Burak Kapacak'ın 1. Lig'den geldiği için eksiklerinin olduğunu ve bu eksikleri gidermeden forma vermeyi düşünmediğini belirtmişti.

Burak Kapacak'ın kaliteli bir futbolcu olduğunu söyleyen Pereira, "Bazı oyuncuların biraz süreye ihtiyacı var. Mesela Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor’dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum" diye konuşmuştu.

SADECE 5 MAÇIN KADROSUNA GİRDİ, SÜRE ALAMADI

Yaşanan bu gelişmelerin sonrasında Burak Kapacak'ın forma hasreti devam etti. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almayan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde de henüz süre almayı başaramadı.

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Bu sezon 15 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de yalnızca 5 maçın 21 kişilik kadrosunda yer alan Kapacak, sahaya adım atamadı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Genç futbolcunun buna karşın çalışmalarını aksatmadığı ve hocasının gözüne girebilmek için var gücüyle çalışarak antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptığı belirtildi.

BURAK KAPACAK: HOCAM SÜREKLİ YARDIMCI OLUYOR

Kulüp televizyonuna verdiği röportajda Vitor Pereira ilgili de konuşan Burak Kapacak, hocasının kendisine sürekli yardımcı olduğunu dile getirmişti.

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Portekizli teknik adamın sürekli güler yüzlü olduğunu söyleyen genç yıldız, "Hocamız hep güler yüzlü. Sağ olsun hep yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor. Aramız güzel. Antrenmanlarda yapmam gerekeni söylüyor. Hatam olduğunda devam etmemi, hatamın üzerine gitmemi söylüyor. Doğru yaptığımda tebrik ediyor. (Teknik direktörle bu diyaloğu kurmak) Çok önemli, bence en önemli şey. Hocayla aranızdaki bağ çok önemli. Genel anlamda da böyle diyalog var" şeklinde konuşmuştu.