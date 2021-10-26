Son Dakika: Fenerbahçe'de Burak Kapacak kayıplarda! 5 maçta kadroya girdi, Pereira sözleri yeniden gündem oldu...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünü oyuncu katil olmuştu Şoke eden silah açıklaması...Ünü oyuncu katil olmuştu! Şoke eden silah açıklaması...#Alec Baldwin
Büyük umutlarla gelmişti, formayı unuttu Fenerbahçe için Fransayı reddetmişti...Büyük umutlarla gelmişti, formayı unuttu! Fenerbahçe için Fransa'yı reddetmişti...#Burak Kapacak
Bilinmeyen detaylar ortaya çıktı Tatilleri bile farklıBilinmeyen detaylar ortaya çıktı! Tatilleri bile farklı#Mrna Aşıları
Son dakika... CHP, tezkereye hayır diyecekSon dakika... CHP, tezkereye 'hayır' diyecek#CHP
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Süper aşı hamlesiDünyanın umutla beklediği haber geldi... 'Süper aşı' hamlesi!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider olduCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider oldu#Azerbaycan
Uzmanlar değerlendirdi: Altın dönemUzmanlar değerlendirdi: Altın dönem!#Altın Fiyatları
Gri listedeki terörist böyle vurulmuştu Uçbey ilk kez kullanıldıGri listedeki terörist böyle vurulmuştu! 'Uçbey' ilk kez kullanıldı#Uçbey
ABD su aygırlarını insan olarak kabul etti Peki şimdi ne olacakABD su aygırlarını insan olarak kabul etti! Peki şimdi ne olacak?#Pablo Escobar
Siber saldırı İranı vurdu... Kuyruk çok benzin yokSiber saldırı İran'ı vurdu... Kuyruk çok benzin yok!#İran
Sıcak saatler... Hedefleri vurdu ABDye uyarıSıcak saatler... Hedefleri vurdu! ABD'ye uyarı#Rusya
Dikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmazDikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı? İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz#İçişleri Bakanı
Neden ağlıyorum ben Nasıl da aşk dolu bakıyorNeden ağlıyorum ben? Nasıl da aşk dolu bakıyor!#Orlando Bloom
MEB duyurmuştu Uygulama bugün başladı... İşte detaylarMEB duyurmuştu! Uygulama bugün başladı... İşte detaylar#Milli Eğitim Bakanlığı
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Burak Kapacak kayıplarda! 5 maçta kadroya girdi, Pereira sözleri yeniden gündem oldu...

#Burak Kapacak#Fenerbahçe#Bursaspor
Son Dakika: Fenerbahçede Burak Kapacak kayıplarda 5 maçta kadroya girdi, Pereira sözleri yeniden gündem oldu...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, büyük umutlarla kadroya katılmasına karşın henüz sarı-lacivertli formayı giyemedi. Fransız ekibi Bordeaux'nun da gündeminde yer alırken Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcuyla ilgili teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleri yeniden gündem oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımda beklentilerin bir hayli altında kaldı ve hayal kırıklığı yarattı.

Yaz transfer döneminde Fransız ekibi Bordeaux'nun da transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'nin devreye girerek 1 milyon 350 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcunun, transfer dönemi bitene kadar lisansı çıkmamıştı. Fenerbahçe, Finansal Fair-Play kuralları gereği transferin son günlerinde artıya geçmiş ve sonrasında Burak Kapacak'a lisans çıkarmıştı.

Fenerbahçede Vitor Pereiranın kurtarıcısı Jose Sosa

İlgili Haber:Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kurtarıcısı Jose Sosa

"FENERBAHÇE'YE MORALİN BOZUK GELME İHTİMALİN YOK"

Taraftarların sahada yapacaklarını dört gözle beklediği genç futbolcu, transferinin ardından kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirmişti.

Kapacak açıklamasında, "Aslında duygularımı anlatmak biraz zor. Biraz heyecanlıyım. Mutluyum ve çok huzurluyum. Aslında daha bir şey yapmadım. Uzun zamandır yapmayı bekliyorum. Güzel olacağını umuyorum. Zaten sahaya çıktığımda huzurlu oluyorum. Sabah gelirken çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin de bu konuda ayrı bir parantezi var ama futbola bakış açım o. Ben buraya keyifli, mutlu gelmek istiyorum. Zaten Fenerbahçe Kulübü'ne moralin bozuk gelme ihtimalin yok. Güzel gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

PEREIRA: BURAK'IN EKSİKLERİ VAR

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ise, Burak Kapacak'ın 1. Lig'den geldiği için eksiklerinin olduğunu ve bu eksikleri gidermeden forma vermeyi düşünmediğini belirtmişti.

Burak Kapacak'ın kaliteli bir futbolcu olduğunu söyleyen Pereira, "Bazı oyuncuların biraz süreye ihtiyacı var. Mesela Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor’dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum" diye konuşmuştu.

Son Dakika: Fenerbahçede Burak Kapacak kayıplarda 5 maçta kadroya girdi, Pereira sözleri yeniden gündem oldu...

SADECE 5 MAÇIN KADROSUNA GİRDİ, SÜRE ALAMADI

Yaşanan bu gelişmelerin sonrasında Burak Kapacak'ın forma hasreti devam etti. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almayan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde de henüz süre almayı başaramadı.

Haberin Devamı

Bu sezon 15 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de yalnızca 5 maçın 21 kişilik kadrosunda yer alan Kapacak, sahaya adım atamadı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Genç futbolcunun buna karşın çalışmalarını aksatmadığı ve hocasının gözüne girebilmek için var gücüyle çalışarak antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptığı belirtildi.

Ozan Tufan - Rojin Tufan Haspolat çiftinin bebek mutluluğu İngiliz basını 1 ay önce duyurmuştu...

İlgili Haber:Ozan Tufan - Rojin Tufan Haspolat çiftinin bebek mutluluğu! İngiliz basını 1 ay önce duyurmuştu...

BURAK KAPACAK: HOCAM SÜREKLİ YARDIMCI OLUYOR

Kulüp televizyonuna verdiği röportajda Vitor Pereira ilgili de konuşan Burak Kapacak, hocasının kendisine sürekli yardımcı olduğunu dile getirmişti.

Haberin Devamı

Portekizli teknik adamın sürekli güler yüzlü olduğunu söyleyen genç yıldız, "Hocamız hep güler yüzlü. Sağ olsun hep yardımcı olmaya çalışıyor. Eksiklerimi söylüyor. Aramız güzel. Antrenmanlarda yapmam gerekeni söylüyor. Hatam olduğunda devam etmemi, hatamın üzerine gitmemi söylüyor. Doğru yaptığımda tebrik ediyor. (Teknik direktörle bu diyaloğu kurmak) Çok önemli, bence en önemli şey. Hocayla aranızdaki bağ çok önemli. Genel anlamda da böyle diyalog var" şeklinde konuşmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Kapacak#Fenerbahçe#Bursaspor

BAKMADAN GEÇME!

Güneş bile görmeyen evi doğa manzaralı diye kiralık ilanı verdi

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!