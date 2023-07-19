Son Dakika: Fenerbahçe'de bugün arka arkaya imzalar gelebilir! Zaha, Becao, Livakovic ve Dorukhan Toköz...

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Transfer döneminde tam anlamıyla Sarı-Lacivert kasırga var. Yönetim, geçen sene kaçan şampiyonluğun ardından işi sıkı tuttuğunu gösterdi.

TRANSFER KASIRGASI DİNMİYOR

Ryan Kent ve Edin Dzeko ile başlayan imza şov, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski ile devam etti. Son bomba ise Dusan Tadic oldu. Fenerbahçe’nin transfer kasırgası dinecek gibi de görünmüyor.

YÖNETİM 19.07'Yİ ÖZELLİKLE BEKLEDİ

Sarı-Lacivertliler, Udinese’nin stoperi Rodrigo Becao ve Dinamo Zagreb’in kalecisi Dominik Livakovic için de oyuncular ve kulüpleriyle her konuda anlaştı. Buna rağmen günlerdir beklenen Transfer açıklaması bir türlü gelmedi.

Bu konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bugün, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü... Fanatik'te yer alan haberde, yönetimin, bu özel günde taraftara en güzel hediyeyi Becao ve Livakovic’i açıklayarak vereceği öne sürüldü. Tüm çalışmaların buna göre yapıldığı belirtildi.

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UNUTULMAYACAK BİR GÜN: ZAHA DA AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe Yönetimi’nin bununla da yetinmek istemediği belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in, Wilfried Zaha müjdesini de 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde vererek, camiaya yıllarca unutulmayacak bir gün yaşatmayı hedeflediği iddia edildi.

Bunun için Fildişili yıldızla yürütülen görüşmeler son 3 günde iyice sıklaştı. 30 yaşındaki oyuncunun Crystal Palace’ın yeni sözleşmesini kabul edeceği beklentisi yüksekti. Ancak ZAHA’nın, sosyal medya hesabında Palace formalı profil fotoğrafını değiştirmesi, Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandırdı.

DORUKHAN TOKÖZ İÇİN GÖRÜŞME

27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetmişti. Sarı-Lacivertliler’in, Dorukhan’ın menajeri Ahmet Bulut ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Bu toplantıda herhangi bir teklif yapılmadığı, bir dönem Milli formayı da giyen başarılı oyuncunun mali beklentileri hakkında bilgi alındığı belirtildi. DORUKHAN TOKÖZ ile eski kulübü Beşiktaş’ın da ilgilendiği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu sağ bekte ve orta sahada görev yapabildiği için, 8+3 kuralında iyi bir alternatif olabilir.

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