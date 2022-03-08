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Son Dakika: Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel fırtınası!

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Bright Osayi-Samuel
Son Dakika: Fenerbahçede Bright Osayi-Samuel fırtınası

Trabzonspor karşısında maça damga vuran isimleden biri Bright Osayi-Samuel oldu. 24 yaşındaki oyuncu, ligin en formda oyuncularından Nwakaeme’ye karşı başarıyla mücadele etti.

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Trabzonspor karşısında maça damga vuran isimleden biri Bright Osayi-Samuel oldu. 24 yaşındaki oyuncu, ligin en formda oyuncularından Nwakaeme’ye karşı başarıyla mücadele etti.

Fanatik'in haberine göre; Samuel, 10 kişi kalan takımına hem savunmada hem de hücumda yardımcı oldu. Nijerya asılı İngiliz oyuncu, 70 kez topla buluşarak bu alanda Fenerbahçe ’nin en iyisi oldu.

Başarılı oyuncu girdiği 8 ikili mücadelenin tamamını kazandı, 3 top kaptı, 45’te 43 isabetli pasla yüzde 96’lık müthiş bir oran yakaladı.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Bright Osayi-Samuel

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