Son Dakika: Fenerbahçe'de bireysel hata pişmanlığı! Mesut Özil soyunma odasında yüksek sesle...

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Fenerbahçe'de Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyet sonrası soyunma odasında başta kaptan Mesut olmak üzere sahada yapılan hatalara tepki ve üzüntü vardı.

Fenerbahçe'nin bu kadar bireysel hata yapamayacağı görüşünde olan oyuncu grubu, büyük bir fırsatı kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken soyunma odasında tansiyonun yükseldiği konuşmalar yaşandı.

MESUT ÖZİL: YAKIŞMADI

Kaptan Mesut Özil, takım arkadaşları ile yüksek sesle bir konuşma yaparken, sonuçların Fenerbahçe’ye yakışmadığını dile getirdi.

VITOR PEREIRA, ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE ÜZÜLDÜ

Teknik Direktör Vitor Pereira ise oyuncuları ile birlikte üzüntü yaşarken, Gaziantep FK mücadelesini yaptıkları bireysel hatalarla rakibe kendilerinin verdiğini söyledi.

Gece geç saatlerde Antep’ten dönen sarı lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Takıma dönüş sürecinde olan Enner Valencia ise çalışmalarına Samandıra’da devam etti.

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FENERBAHÇE'Yİ YIKAN 3 HATA

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de yenilen tüm gollerde oyuncuların bireysel hatası damga vurdu.

1- DAKiKA 7: Gustavo’nun hatalı pasında topu kontrol eden Figuiredo, kaleci Berke’nin ileri çıktığını görünce 45 metreden vurup boş kaleye golü attı: 1-0.

2- DAKiKA 53: Muhammet’in kullandığı serbest atış sonrası Figuiredo, ceza sahasında Ferdi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltı sonrası Maxim'in golüyle skor 2-1’e geldi.

3- DAKiKA 72: Kim’in hatalı kafa pasında topu yakalayan Figuerido ile başlayan atakta Muhammet-Furkan paslaşması sonucu topla son buluşan Figuerido, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 3-2.

BERKE ÖZER ORTA SAHADAN GOL YEDİ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe'de Berke Özer, müsabakanın 8. dakikasında orta sahadan yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Mücadelenin henüz 8. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı. Gaziantep FK'da Figueiredo, Fenerbahçe kalecisi Berke Özer'in önde olduğunu gördü ve direkt kaleye vurdu. Figueredo'nun yaklaşık 43 metreden yaptığı vuruşta Berke Özer'in üzerinden top ağlarla buluştu. Gol sonrası Berke büyük üzüntü yaşadı.

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VITOR PEREIRA: ŞAMPİYON OLMAK İÇİN BÖYLE HATALAR YAPMAMAK LAZIM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu. Portekizli teknik adam, şampiyon olmak isteyen takımların bu tarz bireysel hatalar yapmaması gerektiğini söylemişti.

"Aslında maça iyi başladık. Kazanmak için tüm hazırlıkları yaptık. İlk hatamızdan geri düştük. Daha sonra beraberliği yakaladık. İkinci bir hatamızla yine geriye düşüp tekrar beraberliği sağladık. Beraberliği sağladıktan sonra 3-2 yapacak pozisyonları bulduk ama 3. hatadan yine gol yedik. Kazanmak için çalıştık ama bu hataları öngöremedik. Bu seviyede bu tarz hatalar yapmamak gerek. Maçın hikayesi bu oldu."

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"Şampiyon olmak isteyen takımların, bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor. Biz maalesef bunu yaptık. Bu maç çok önemliydi. Bu maçın önemini biliyorduk. Bu tarz hatalar yaptığınız maçı kazanmanız imkansız. Takımım savaşmadı diyemem. Bu hataları hak etmedik. Bu kadar hatayla da yenilgi kaçınılmaz oluyor. Bu hataları yapmamamız gerekiyor."

"Maça iyi başladık ve pozisyonlar ürettik ama sonuçlandıramadık. İlk bir hatamızla gol yedik. Kazanmak isteyen bir takımın yapmaması gereken 3-4 hata yaptık. Geriye düştükten sonra beraberliği yakaladık. 2. golü ararken ikinci hatadan sonra yeniden geriye düştük. Önemli pozisyonlar kaçırdık. Bir hatadan daha gol yedik. Şampiyon olmak için böyle hatalar yapmamak lazım. Oyuncularımı savunurum her şeye rağmen. Takımım koşmadı mücadele etmedi diyemem ama hatalarımızı görmemiz lazım."

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"Yaptığımız bireysel hataların sebebini ben de anlayamıyorum. O yüzden bunun sebebini açıklayamam. Bugün fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. ilk fırsat kaçırmamız değil. Şampiyon olacak takım bu tür fırsatları kaçırmaması gerekiyor."

CRESPO MAÇA DAMGA VURDU AMA...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı. Fenerbahçe, zirvedeki Trabzonspor'la puan farkını 9'a indirme şansını kullanamadı.

Fenerbahçe orta sahasında yer alan Miguel Crespo, sahanın en çok alkış alan performanslarından birine imza attı. Ancak takım arkadaşlarının bireysel hataları belki de Portekizli'nin performansına gölge düşürdü. Sezon başı en fazla eleştirilen transfer olan Portekizli, performansıyla birçok kişiyi haksız çıkardı.

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KUSURSUZA YAKIN OYNADI

Topla buluşma: 90

İsabetli pas: 54

Pas isabeti: %83

Sahipsiz top kazanma: 9

İkili mücadele: 12/18

TÜM EN'LERDE CRESPO VAR

Crespo, Gaziantep'te birçok alanda sahanın en iyi oldu.

• En çok ikili mücadeleye giren

• En çok ikili mücadele kazanan

• En çok şut engelleyen

• En çok çalım atan

• En çok sahipsiz top kazanan

• En çok faul alan

MAÇIN ARDINDAN 'BİREYSEL HATA' VURGUSU

Karşılaşma sonunda bireysel hatalar sonucu yenen gollerle ilgili konuşan Crespo, "Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Bu seviyede, bu hataları yaptığınızda bedelini ağır ödüyorsunuz. Aslında bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum ama bugün yaptığımız bireysel hataların bedelini ağır ödedik." ifadelerini kullandı.