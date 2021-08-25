Son Dakika: Fenerbahçe'de bir transfer daha! Japon orta saha geliyor...

Teknik direktör Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle farklı bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de ayrılanların yerleri yavaş yavaş doluyor.

Sabah'ın haberine göre; Kim (stoper), Burak Kapacak (sol açık), Çağtay Kurukalıp (sol bek) ve Serdar Dursun'u (forvet) alan Sarı-Lacivertlilerde sıra orta sahaya geldi: Hidemasa Morita...

Portekiz Ligi'nde Santa Clara'da forma giyen ön liberonun 3 yıl kontratı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, büyük bir potansiyeli olduğuna inandığı 26 yaşındaki Japon futbolcuyu, uygun bir bonservis bedeliyle kadrosunda görmek istiyor.

Geçen sezonun devre arasında Santa Clara'ya katılan Morita 29 maçta boy gösterirken, ön libero oynamasına karşın 3 gol, 2 asitle hücumda da etkili olduğunu kanıtladı. Tecrübeli futbolcu, ön liberonun dışında 8 numara ve sağ bekte de forma giyebiliyor.