Son Dakika | Fenerbahçe'de bir transfer daha! Burak Kapacak ile anlaşmaya varıldı

Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve ortağı olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Apollon Limassol'un Macar stoperi Atilla Szalai'yi yarın İstanbul'a getirecek olan sarı-lacivertliler, Burak Kapacak transferinde de büyük aşama kaydetti.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Burak Kapacak için Bursaspor'a resmi teklif yaptı. Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Kulüpler resmi görüşmelere başladı.

Bu sezon Bursaspor'da 19 maça çıkan Burak Kapacak, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

SEZON BAŞINDA OLMADI

1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı. Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi